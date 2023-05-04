Сегодня, 08:02
Нападающий сборной России 25 Василий Глотов в интервью «СЭ» прокомментировал матчи против сборной Белоруссии в Челябинске.
— Как вам атмосфера на матчах в Челябинске?
— Все супер, мне очень понравилось.
— Ждали, что на сборную придет полный дворец?
— Я ждал, что придет много зрителей. Было очень приятно увидеть такую атмосферу. Приятно удивлен такой реакцией болельщиков на нас: они болели, поддерживали. Мне очень понравилось.
Сборная «России 25» дважды обыграла команду Белоруссии — 4:0 и 6:2.