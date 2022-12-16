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16 декабря, 23:16

Бучельников — о хоккее 3х3: «Думаю, зрителям было интересно смотреть матчи»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий системы СКА и сборной России Дмитрий Бучельников прокомментировал «СЭ» участие в турнир по хоккею 3х3.

— Неожиданно, что финал турнира по хоккею 3х3 прошел без сборной России. Могли до матча с Казахстаном представить такое?

— Нет, конечно. Настраивались максимально. Обидно проиграть по буллитам, но это хоккей. Понимаем, что на нас был большой груз ответственности. Отыгрались с 0:2, но немного не повезло.

— Как вам формат хоккея 3х3 на большой площадке?

— Классно! Появилось больше времени для принятия решений. Я играл и на маленькой площадке — на ней хоккей быстрее. Не могу сказать, какая площадка лучше.

— Наверное, маленькая площадка больше подходит для хоккея 3х3?

— Думаю, да. Хоккей будет динамичнее. Ждем следующих турниров. Я бы с радостью сыграл еще.

— В хоккее 3х3 возможно внедрить какую-то тактику?

— Конечно. На большой арене точно. Например, по сменам: один игрок закатывается на ближнюю лавку, а другой выбегает с дальней. Можно придумать что-то со вбрасываний, с вратарем, раскаты.

— Как вам уровень китайский сборной, с которой вы сыграли в матче за третье место?

— Честно, даже не удивился, что они хорошо выглядели. Достойный соперник. Да, в конце они рисковали, меняли вратаря — нам надо было только выстоять и не пропустить.

— Много говорится, что 3х3 — хоккей будущего. Согласны, что такой формат имеет будущее, как самостоятельный вид спорта?

— Конечно. В хоккее 3х3 большой накал страстей, высокая динамика. Все очень быстро. Думаю, зрителям было интересно смотреть матчи.

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