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Кузнецов — о дисквалификации за наркотики: «Есть люди, которые знают настоящую историю»

Кузнецов прокомментировал отстранение от международных матчей системы ИИХФ после скандала на ЧМ-2019
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал отстранение от международных матчей системы ИИХФ после скандала на ЧМ-2019 в Братиславе.

— На международных турнирах вас дисквалифицировали на четыре года. Хорошо, в НХЛ совсем по-другому отнеслись и ограничились тремя матчами пропуска.

— Есть люди, которые знают настоящую историю, поэтому никаких проблем не было. Это величайший урок в моей жизни. Вообще, вся история моей карьеры складывается так, что мне будет много чего рассказать своим детям. Надеюсь, смогу молодому поколению рассказать, с какими хоккеистами играл, в каких ситуациях оказывался и как из них выходил. У меня очень длинная и интересная карьера.

— Какой главный урок вы извлекли из всей этой истории?

— Сложный описать это одним-двумя словами. (Пауза.) Тяжелый вопрос, надо думать. Надеюсь, все еще впереди, и надеюсь, я еще смогу отблагодарить болельщиков игрой за сборную.

Евгений Кузнецов. «Горжусь, что Гретцки критикует парня с ЧТЗ, который бутылки собирал!» Кузнецов — о карьере в НХЛ

Евгений Кузнецов (хоккей)
Сборная России по хоккею
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