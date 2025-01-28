Науменков заявил, что надеется на возвращение сборной России в турниры ИИХФ

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков прокомментировал новость о возможном возвращении сборной России на турниры под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Возвращение сборной России в турниры IIHF? Я очень на это надеюсь. Играть надо — тут другого ответа даже быть не может. Я считаю, что сборная России должна играть на всех международных турнирах. И все игроки в любой лиге мира так думают. Посмотрите, сколько сильнейших хоккеистов играют в КХЛ, сколько россиян играет в НХЛ — вот весь ответ», — сказал Науменков Metaratings.ru.

С февраля 2022 года ИИХФ не допускает российские сборные до участия в международных турнирах.