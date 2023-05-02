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Сегодня, 11:00

Никишин — о матчах сборной России в регионах: «Это точно полезно для болельщиков»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник СКА и сборной «России 25» Александр Никишин в интервью «СЭ» объяснил пользу от матчей против Белоруссии и Казахстана.

— Сейчас будет турне со сборной, вы поедете по разным городам. Вы видите в этом пользу для болельщиков?

— Это точно полезно для болельщиков, потому что сборная не так часто ездит в такие города: Тула, Красноярск, Челябинск. Для них это масштабное событие. Надеюсь, что люди будут приходить и смотреть на нас.

— Вы могли сейчас отдыхать на пляже, но едете в сборную. Эта мысль не посещает, когда думаете, что ваши коллеги уже в теплых краях отдыхают?

— Да, ребята выкладывают, как они по песочку ходят, а мы в Новогорске по травке ходим и по льду бегаем. А что сделаешь? Надо находить плюсы, что мы получаем удовольствие от игры больше, чем они. Надеемся, что мы еще отдохнем.

— Чувствуется обида, что чемпионата мира нет? Могли бы сейчас играть с лучшими сборными. Понятно, что это не зависит от игроков, но есть ли такие мысли?

— Если честно, то нет, все смирились с этим, от нас действительно ничего не зависит. Играем с теми, с кем предлагают. Несколько матчей с Белоруссией и Казахстаном нам тоже интересны.

1 мая сборная отправилась в турне, в ходе которого посетит Челябинск, Астану, Красноярск, Тулу и Минск и сыграет против команд Белоруссии и Казахстана.

Александр Никишин. «Против ЦСКА в плей-офф было легче всего». Никишин — о сезоне в СКА и игре за сборную
Хоккей
Сборная России по хоккею
ХК СКА
Александр Никишин
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