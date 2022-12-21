Вратарь «Адмирала» и сборной России Никита Серебряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от игры на Кубке Первого канала против сборной Белоруссии.

«Очень неприятно, что случился такой дебют, — сказал Серебряков. — Конечно, хотелось выиграть и матч, и турнир. Получил интересный опыт. В какой-то мере даже позитивный. Любой опыт — это опыт. К сожалению, получилось так, что проиграли. Вернувшись в команду, ребята подбодрили, благодарен им за это. Не буду скрывать: волнение в игре за сборную присутствовало, сказал бы даже большое волнение. Еще игра получилась тяжелой из-за того, что не было бросков. Хотелось поймать хотя бы парочку шайб, чтобы войти в игру. Каждый спортсмен стремится сыграть за свою страну, еще и на домашнем турнире — единственном, который проводится в этом году».