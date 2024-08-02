Высоцкий: «Для меня и моих друзей Мальцев был не просто кумиром — Богом!»

Известный актер, сценарист и режиссер Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о первом походе на футбол.

— Все знают вас как болельщика «Локомотива». А Михаил Ефремов говорил нам, что в юности вы московскому «Динамо» симпатизировали.

— Это правда. У нас вся школа болела за «Динамо» — и футбольное, и хоккейное. Для меня и моих друзей Мальцев был не просто кумиром — Богом! Дальше шли Васильев, вратарь Полупанов, братья Голиковы...

Помню свой первый поход на футбол. Лето 1973-го, «Динамо» играло с «Араратом», который в том сезоне сенсационно стал чемпионом. Отец довез до стадиона и попросил кого-то из знакомых провести меня на трибуну. А там...

— Господи, что?

— Сидят мужики, у них на газетке уже все разложено — бутылочка, хлебушек, колбаска, редисочка, лучок. Громко обсуждают какого-то динамовского футболиста. Один говорит: «Может, выйдет сегодня на замену». Второй: «Да не, травма». Тут третий через несколько рядов голос подает: «Ага, видели мы вчера «на семи ветрах», какая у него травма...» Я был совершенно сбит с толку этим диалогом, особенно таинственной фразой «на семи ветрах». Позже мне объяснили, что так в народе прозвали пивную в Петровском парке.