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Задоров: «У меня есть стопроцентное желание играть за свою страну»

Задоров ответил, хочет ли выступать за сборную России
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров в интервью RG.org рассказал, хочет ли выступать за сборную России, когда появится такая возможность.

«У меня есть стопроцентное желание играть за свою страну, и я бы сделал это с удовольствием, — сказал Задоров. — Но я эту ситуацию не контролирую. Для этого должны сойтись миллион факторов. Сначала нас должны вернуть. Потом НХЛ должна нас отпустить (на Олимпиаду). Потом меня должны взять — я должен хорошо играть, чтобы туда попасть. Далее — попаду ли я туда из-за своих высказываний. Все ждут, что в ближайшее время что-то может поменяться. Поживем — увидим».

Также Задоров прокомментировал высказывания знаменитого в прошлом вратаря Доминика Гашека о том, что российские хоккеисты не должны играть в НХЛ из-за ситуации на Украине.

«Надо понимать, зачем он это говорит. Гашек пытается построить свою политическую карьеру и считает, что этими высказываниями наберет больше людей, которые будут за него голосовать на выборах. Сейчас такой мир, что непонятно, кому верить и что слушать, непонятно, какими помыслами люди руководствуются», — сказал Задоров.

Никита Задоров
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