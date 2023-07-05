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Сегодня, 14:15

Новиков — об идее провести матч по хоккею с шайбой против Индии: «Я вижу Ротенберга в роли миссионера»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением об идее первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга провести матч по хоккею с шайбой между сборными России и Индии.

«Я за любой кипиш, кроме голодовки. Наша политика должна быть миролюбивой, но в то же время и агрессивной. Разумеется, в хорошем понимании этого слова. Я вижу Ротенберга в роли миссионера. Не нужно относиться с улыбкой к этой его идее. Продвигать хоккейные традиции входит в зону ответственности наших руководителей. Параллельно нужно устанавливать человеческие контакты по всей планете. Девиза Кубертена «О, спорт, ты — мир!» еще никто не отменял. Хотя, сегодня эта фраза дается нам с трудом. Мы думали, что она везде открывает ворота. Но иногда они бывают закрытыми, и в них нужно стучаться», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

В апреле этого года Ротенберг возглавил команду «Россия 25». Также 42-летний специалист является главным тренером СКА и работает первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-ob-idee-provesti-matchi-s-indiej-ya-vizhu-rotenberga-v-roli-missionera/
Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
Юрий Новиков
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