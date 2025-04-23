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Сегодня, 12:55

Овечкин может принять участие в матчах медиахоккея в России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матчах медиахоккея этим летом.

«Во-первых, хочется пожелать успехов Овечкину в плей-офф НХЛ. Надеемся, что у него все получится. Во-вторых, мы готовим хоккей этим летом, надеемся, что у Александра совпадут графики. История с институтом сборной прорабатывается и в хоккее, и в футболе. Но спойлерить я пока не хочу», — сказал Осипов «СЭ».

6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894). Позже россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах до 897.

В нынешнем плей-офф НХЛ он отметился двумя заброшенными шайбами и вышел на 13-е место по голам в Кубке Стэнли (74), сравнявшись с Джо Павелски.

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Александр Овечкин
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