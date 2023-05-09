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Сегодня, 18:53

Порядин отметил, что для него было честью играть за команду «Россия 25» 9 мая

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Возможность сыграть за команду «Россия 25» в День Победы стала честью для нападающего Павла Порядина.

«От матча остались очень хорошие эмоции. Нас во всех городах хорошо поддерживают, в Красноярске — тем более, потому что такой большой хоккей приехал в город, и нам очень хотелось порадовать болельщиков. Сегодня был большой праздник, и я думаю, что он получился. Сегодня особенный день, День Победы, он дорогого стоит, мы должны сказать спасибо нашим прадедушкам, прабабушкам. В такой день выходить на лед в свитере сборной России — большая честь. И хотя хоккей — это игра, но благодаря им мы в него играем. Нам было важно победить после поражения. Мы разобрали свои ошибки и сегодня начали с чистого листа, забросили две хорошие шайбы, но потом соперники одну отыграли. Хорошо, что забросили в конце первого периода еще одну, и уже потом было чуть попроще», — приводит слова Порядина ТАСС.

Команда «Россия 25» состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет. Ранее команда России обыграла сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах в Челябинске (4:0 и 6:2). На турнире в Астане россияне 5 мая победили сборную Казахстана (3:0), а 6 мая уступили белорусам (4:7). Также российская и белорусская команды сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске.

Источник: https://tass.ru/sport/17707407
Павел Порядин
Хоккей
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