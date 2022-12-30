Третьяк: «Этот хоккейный год принадлежит Овечкину, который при жизни стал легендой»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги 2022 года в хоккее.

«Этот хоккейный год принадлежит Саше Овечкину, который при жизни стал легендой. Овечкин — хоккеист года. Его рекорды и наследие — гордость России. Поэтому назову Сашу лучшим хоккеистом и одним из лучших спортсменов России. Также наш чемпионат КХЛ себя очень здорово показал в этом году, хоккей справляется со всеми трудностями и продолжает радовать зрителей», — приводит слова Третьяка Sport24.

Также президент ФХР поделился ожиданиями от предстоящего года.

«Я живу хоккеем, всегда жил только им. Когда я играл и когда стал президентом ФХР. Поэтому у меня новогоднее желание может быть только одно — чтобы наша молодежь, женские и мужские команды, олимпийская сборная по хоккею участвовали в международных соревнованиях. Это мое самое желанное ожидание от следующего года», — сказал Третьяк.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 803 заброшенных шайб. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.