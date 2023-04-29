Третьяк: «Задача сборной «России 25» — только выигрывать»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о задачах сборной «России 25» на майское турне.

— Сейчас сборная будет играть турне. Какие задачи стоят?

— Задача — только выигрывать. Турнир будет сложный, особенно в Казахстане. Они играют на чемпионате мира, они готовятся. Команда у нас более-менее собрана. Сейчас этих игроков [ЦСКА и «Ак Барса"] куда взять? Они все выжаты, сейчас можем набрать из СКА, из других команд. Самое главное — мы еще в регионы едем, поедем в Тулу, Красноярск. Знаем, что и другие города просят, чтоб приехали на следующий год. Игра с белорусами, со сборной — это интересно. Надо собираться, хотя бы на товарищеские матчи, и чтоб молодежь играла.

— 19 игроков из СКА — это не перебор?

— Дело в том, что нужно выигрывать, в половина сейчас уже отдыхает. Кого вы сейчас соберете? Это очень тяжело, у большинства травмы. Хорошо еще, что эти игроки есть. Нам выигрывать надо. Вы хотите, чтоб мы проиграли, как Кубок Первого канала? Казахстан на чемпионат мира едет, вы обыграйте его молодежной командой. Выиграете? Не думаю.

— Не факт.

— 100 процентов не выиграете. Они едут на чемпионат мира. Вы представляете, к чему готовиться команда? А нас нельзя подряд проигрывать. Белорусам проиграли на Кубке Первого Канада, сейчас еще там проиграем? Знаю, что многих игроков мы сейчас вызывали, но те не смогли. Уже сейчас некоторые отдыхают, у некоторых травмы, кто где.

— Допускаете ли вы, что при удачной серии на этом турнире, Роман Борисович останется главным тренером сборной?

— Сейчас разговора об этом не идет. Это экспериментальная команда, «Россия 25», она пока молодая, эффективная команда. О тренере мы сейчас не говорим.

В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.