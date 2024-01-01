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Сегодня, 15:24

Президент ИИХФ назвал условия возвращения России на международные соревнования

Микеле Антонов
Корреспондент
Логотип ИИХФ.
Фото Global Look Press
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Президент ИИХФ Люк Тардиф назвал «СЭ» условия возможного возвращения Федерации хоккея России (ФХР) к международным соревнованиям под эгидой организации.

— Окончательно принять правила ИИХФ по международным трансферам.

— Не позволять хоккеисту играть, когда он отстранен.

— Согласиться с универсальным понятием «контракта»

— Федерацией должны быть приняты правила и уставы, а также уставные нормы ИИХФ.

1 января Тардиф в интервью «СЭ» пожелал ФХР вернуться на международные соревнования в 2024 году.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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Президент ИИХФ Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования в 2024 году