Президент ИИХФ назвал условия возвращения России на международные соревнования

Президент ИИХФ Люк Тардиф назвал «СЭ» условия возможного возвращения Федерации хоккея России (ФХР) к международным соревнованиям под эгидой организации.

— Окончательно принять правила ИИХФ по международным трансферам.

— Не позволять хоккеисту играть, когда он отстранен.

— Согласиться с универсальным понятием «контракта»

— Федерацией должны быть приняты правила и уставы, а также уставные нормы ИИХФ.

1 января Тардиф в интервью «СЭ» пожелал ФХР вернуться на международные соревнования в 2024 году.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.