Президент ИИХФ Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования в 2024 году

Президент ИИХФ Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» оставил пожелание российским хоккейным фанатам на 2024 год.

«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья ИИХФ вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

27 декабря в интервью «СЭ» первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и ИИХФ.