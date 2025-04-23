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Сегодня, 13:10

Президент медиалиги допустил, что Овечкин вместе с Мостовым могут сыграть в медиахоккее

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание Александра Мостового сыграть в одном звене с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Мостовой прекрасно владеет навыками не только в футболе, но и в хоккее, паделе, теннисе. На уровне выше любого любителя. Думаю, будет возможность у Мостового сыграть с Овечкиным», — сказал Осипов «СЭ».

23 апреля Мостовой сообщил, что хочет сыграть в хоккей в одном звене с Овечкиным.

Ранее президент медиалиги заявил «СЭ», что форвард «Вашингтона» может принять участие в матчах медиахоккея этим летом.

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Александр Мостовой
Александр Овечкин
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