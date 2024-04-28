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Сегодня, 21:10

Разин заявил, что мечтает возглавить сборную России

Михаил Скрыль
Корреспондент
Андрей Разин с Кубком Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал, что мечтает возглавить сборную России.

— Ваш путь — наглядная методичка, как построить карьеру тренера с низов. Какие планы на будущее? Хотите возглавить сборную России?

— Конечно, я мечтаю возглавить сборную России и поехать с ней на чемпионат мира и Олимпиаду. Это цель номер один.

— Мысли о Кубке Стэнли и работе в НХЛ есть?

— Отец всегда мне говорил: учи английский, пригодится. Я несколько раз пробовал, но не получается. Я быстро выучил словацкий язык, когда работал в Словакии. Если меня пригласят в НХЛ пройти через какие-то этапы, то я не откажусь. Но это совсем из области фантастики. В НХЛ очень сложно попасть в тренерский штаб. Надо элементарно знать английский. Я никогда не играл в НХЛ. И не думаю, что мой прогресс в КХЛ — важный показатель для НХЛ.

— НХЛ — совсем другой мир для тренера?

— Возьмите европейские страны. Швейцария, Германия, Австрия — выбор между русским тренером и канадцем всегда в пользу канадца. Любой канадец будет предпочтительнее, чем тренер КХЛ. А в НХЛ тем более. Очень редко они обращают внимание на российских тренеров.

Андрей Разин. «Цель номер один — возглавить сборную России». Первое большое интервью Разина после чемпионства
Сборная России по хоккею
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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