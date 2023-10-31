Решение о допуске российских хоккеистов до Олимпийских игр-2026 примут до марта

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что организация примет решение о допуске или недопуске сборной России до участия в Олимпийских играх-2026 не позднее марта 2024 года.

«Решение по этому вопросу будет принято не позднее марта 2024 года. На данный момент до конца сезона-2023/24 сборная России и команда Белоруссии не допускаются до участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ», — приводит РИА Новости слова Тардифа.

31 октября ИИХФ опубликовала составы групп олимпийского турнира и квалификационных раундов. Российская команда попадет в одну группу с США в случае возвращения россиян на международные турниры. Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.