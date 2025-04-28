Ротенберг — о майских матчах «России 25»: «Пять игр за восемь дней? Мы привыкли к этому»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал майские матчи национальной команды.

— Пять матчей за восемь дней. Это не много?

— Мы привыкли к этому. В первом туре было намного сложнее. Профессия хоккеиста в этом и заключается. Бывает тяжело, но надо трудиться. Каждый мечтает сыграть за сборную России. У нас есть сутки на восстановление, чтобы все игроки были в форме. Все команды покажут максимальный хоккей. Для болельщиков это будет праздник. Мы видим, как болеют за сборную. Ее поддерживают всей страной.

Владислав Третьяк: «Это календарь чемпионата мира, НХЛ, КХЛ. Спортсмены должны готовиться к этому. Мы обязательно вернемся. Поэтому нужно готовиться к этому».

1 мая сборная России сыграет с Казахстаном в Астане, 2, 5, 6 и 8 мая — с Белоруссией в Астане, Тольятти и Минске.