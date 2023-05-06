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Сегодня, 19:15

Роман Ротенберг назвал поражение от Белоруссии уроком для сборной «Россия 25»

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение от сборной Белоруссии (4:7).

«Мы понимали, что соперник сегодня будет свежее, так как они вчера отдыхали, — приводит «РБ Спорт» слова Ротенберга. — Понимали, что будет такая игра, поэтому ввели свежих ребят. К команде нет претензий по самоотдаче и характеру. Посмотрим, как можем усилить состав перед матчем в Красноярске. Мы вернемся сильнее. Свежесть играет огромную роль в хоккее. Это словно в плей-офф, и в этой серии мы сыграли на одну игру больше. Что ж, серия продолжается».

Тренер подчеркнул, что сборная Белоруссии ничем не удивила россиян.

«Только мы должны добавить и продолжить играть так, как мы это делали в Челябинске. Усилить игру в обороне, помогать больше вратарю, ловить на себя шайбы, и победа придет. Это был хороший урок для нас. Тактически не хватило свежести в микронюансах, потому что на ребят выпала огромная нагрузка. Надо отдать соперникам должное, они работают, тренируются. У нас огромные нагрузки, перелеты и игры. Вчера мы играли с Казахстаном, который месяц сидел на сборе, отдельно готовясь к игре с нами, выводили команду на пик. Мы потратили вчера много сил, но сейчас у нас будет время восстановиться. В Красноярске родные трибуны нам помогут», — добавил Ротенберг.

9 мая сборная «Россия 25» примет Белоруссию в Красноярске.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Роман Ротенберг
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