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Сегодня, 16:10

Ротенберг: «Моя мечта — вернуть олимпийское золото в Россию»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что мечтает вернуть российской сборной золотые медали Олимпиады.

«Если мы говорим про мечту, конечно, мечта моя — это вернуть олимпийское золото в Россию. И для этого нам нужно на уровне чемпионата России побеждать в каждой игре. Именно играя в наш хоккей, в который мы сейчас играем на сегодняшний день», — заявил Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Последний раз сборная России побеждала на Олимпиаде в 2018 году. Команда выступала на турнире в нейтральном статусе и в финале победила Германию со счетом 4:3 ОТ.

Всего на счету сборных России и СССР 14 олимпийских медалей — девять золотых, три серебряных и две бронзовых.

Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг

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