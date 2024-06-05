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Сегодня, 16:29

Роман Ротенберг: «Сборные Канады и США деградируют в отсутствие России»

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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг считает, что сборные Канады и США деградируют в отсутствие национальной команды России на международных турнирах.

Сборная России отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) с февраля 2022 года.

«Страдают конкуренты от отсутствия России, они в первую очередь страдают. Канада, США, финны уже деградируют в хоккее, посмотрите на их результаты. Как кончится СВО, нас вернут на международную арену сразу. И мы будем сильнее, а соперники — слабее», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

На прошедшем чемпионате мира-2024 победу одержала сборная Чехии, обыгравшая в финале Швейцарию (2:0). Бронзовыми призерами стали шведы. Канада заняла четвертое место, оставшись без медалей впервые с 2018 года.

Источник: ТАСС
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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