Роман Ротенберг: «Нужно развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы он стал номером один в мире»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» после выступления на форуме «Россия — Африка» ответил на вопросы о сотрудничестве с дружественными странами в области хоккея с шайбой.

— Возможно ли проведение каких-то турниров со странами БРИКС?

— Мы можем в странах БРИКС проводить мероприятия с другими клубами из любой страны. Это будет платформа, где мы можем проводить такие игры. А развитие хоккея, как и сто лет назад, надо начинать сейчас. Сейчас развивать хоккей в этих странах для того, чтобы он стал номером один в мире. Поэтому мы сейчас будем этим заниматься. Как это будет происходить? Строится каток, на нем формируется хоккейная школа, туда будут приходить дети. Мы будем уделять внимание детскому хоккею, развитию инфраструктуры. Нам ничего не мешает сыграть с любой страной БРИКС. В Индии — в Гималаях, в Южной Африке — в Кейптауне. Можно сыграть и договориться с любым клубом, любой сборной. Ни Международная федерация хоккея, ни Олимпийский комитет не могу повлиять на эти решения. Вопрос будет только в спонсорах, в инвестициях и окупаемости этого проекта.

— Вы сказали про Гималаи. Как считаете, насколько это будет популярно?

— Если хоккей на траве собирает 90 тысяч зрителей, мы можем собрать такое же количество зрителей. Нужно время на организацию, чтобы сделать мероприятие подобного уровня. Сейчас мы этим занимаемся. Это не вопрос одного дня, на это нужно время, чтобы все проанализировать и начать. Я уверен, что мы можем собрать 90 тысяч человек на стадионе, где принимают хоккей на траве, и сыграть там в хоккей с шайбой.

В четверг, 27 июля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.