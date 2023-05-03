Сборная «России 25» обыграла команду Белоруссии во втором матче турне

Сборная «России 25» обыграла команду Белоруссии во втором матче майского турне — 6:2. Встреча прошла в Челябинске.

В составе российской команды отличились Валентин Зыков, сделавший дубль, Матвей Мичков, Захар Бардаков, Иван Зинченко и Павел Порядин. За сборную Белоруссии шайбы забросили Роман Горбунов и Егор Игнатенко.

Вчера, 2 мая, «Россия 25» обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0.

Следующий матч российская команда проведет против сборной Казахстана. Встреча пройдет 5 мая в Астане.

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«Россия 25» — Белоруссия — 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: Зыков — 3 (Хайруллин, Глотов), 6:51 — 1:0. Мичков — 1 (Бардаков), 12:21 — 2:0. Зыков — 4 (бол., Федотов, Елесин), 14:23 — 3:0. Горбунов — 1 (Алистров), 23:56 — 3:1. Бардаков — 1 (Зыков), 31:55 — 4:1. Зинченко — 1 (Кара, Джиошвили), 32:07 — 5:1. Порядин — 1 (Зыков, Федотов), 45:49 — 6:1. Игнатенко — 1 (Бокун, Ковгореня), 52:23 — 6:2.

Вратари: Серебряков — Колосов (Шостак, 32:07).

Штраф: 16 — 32.

Броски: 34 (8+10+16) — 17 (5+7+5).

Судьи: Дударов, Шувалов.

3 мая. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.