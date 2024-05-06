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Сегодня, 14:30

Россия — Белоруссия: смотреть трансляцию матча

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России U-25 сыграет против команды Белоруссии в рамках Большого тура в понедельник, 6 мая. Игра пройдет в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Россия 25 — Белоруссия будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 16:25 (мск). Также встречу покажет онлайн-платформа «Okko Sport».

Ранее обе команды сыграли на турнире Qazaqstan Hockey Open. Россияне одержали победу над казахстанцами в основное время (1:0), белорусы — в овертайме (5:4). Очная встречу между лидерами завершилась разгромом сборной Беларуси (0:6). В итоге именно команда «Россия 25» заняла первое место в таблице.

Позднее матчи россиян и белорусов в рамках Большого тура пройдут в Туле (9 мая) и в Минске (11 мая).

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