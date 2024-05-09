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Сегодня, 15:30

Россия — Белоруссия: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

Сборная «России 25» сыграет с Белоруссией 9 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Форма сборной России по хоккею.
Форма сборной России по хоккею.
Фото ФХР
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Сборная «России 25» сыграет в матче с Белоруссией в Большом туре Сборной 2024 9 мая, в четверг. Встреча пройдет в Туле на территории «Ледового дворца». Начало — в 17.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 17.25 мск. Матч также бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ФХР.

Ранее, 2 мая, «Россия 25» победила сборную Казахстана (1:0) в матче Большого тура. Игра прошла в Астане. Единственную шайбу в матче забросил Василий Глотов с передачи Арсения Коромыслова в первом периоде.

Большой тур Сборной завершится 11 мая. Сборная «России 25» проводит серию международных матчей против Казахстана и Белоруссии.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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