Сборная «России 25» сыграет в матче с Белоруссией в Большом туре Сборной 2024 9 мая, в четверг. Встреча пройдет в Туле на территории «Ледового дворца». Начало — в 17.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 17.25 мск. Матч также бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ФХР.

Ранее, 2 мая, «Россия 25» победила сборную Казахстана (1:0) в матче Большого тура. Игра прошла в Астане. Единственную шайбу в матче забросил Василий Глотов с передачи Арсения Коромыслова в первом периоде.

Большой тур Сборной завершится 11 мая. Сборная «России 25» проводит серию международных матчей против Казахстана и Белоруссии.