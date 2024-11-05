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Сегодня, 15:26

Российский хоккеист умер после драки у ночного клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Торточаков.
Фото ХК «Металлург» Абазы
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Нападающий абазинского «Металлурга» Артем Торточаков умер после драки у ночного клуба в Абакане, сообщает РИА «Новости».

Спортсмену было 37 лет. По информации источника, хоккеист скончался в больнице. Трагедия произошла 3 ноября.

«Артем был не просто игроком, он был душой нашего клуба. Его отношение к спорту, к семье, его умение вдохновлять товарищей по команде и его несгибаемый дух были примером для всех нас. Он не только демонстрировал высокий уровень своего мастерства, но и вносил в игру страсть и энтузиазм, которые зажигали сердца наших болельщиков», — говорится в сообщении пресс-службы абазинской команды.

Прощание с Торточаковым состоится 6 ноября.

Источник: РИА «Новости»
Хоккей

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