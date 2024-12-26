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Сегодня, 22:45

Ротенберг призвал дождаться смены президента США для ослабления санкций против российского спорта

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер и вице-президент СКА Роман Ротенберг считает, что вступление Дональда Трампа в должность президента США повлияет на позицию международных спортивных организаций по российскому спорту.

«Когда все наладится? Давайте дождемся смены караула в США. 20 января [2025-го]. И дальше уже будет свет в конце туннеля, уверен. Влияют ли санкции на меня? Конечно, но таков путь. Но это было бы хорошо для всей страны, не только для меня лично», — сказал Ротенберг в эфире шоу «Это хоккей, брат».

Трамп сменит Джо Байдена на посту главы Соединенных Штатов 20 января.

Российские команды отстранены от всех турниров IIHF с 2022 года.

Александр Дюков. «В 2025-м жду возвращения наших клубов и сборной в официальные турниры». Дюков — об итогах года в российском футболе

Источник: YouTube-канал Это хоккей, брат
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Хоккей
Дональд Трамп
Роман Ротенберг
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