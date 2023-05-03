Ротенберг: «Россия и Белоруссия заслуживают играть на Олимпиаде и чемпионате мира»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над командой Белоруссии (6:2) в товарищеском матче.

— Фантастическая атмосфера, благодарность ребятам, сыграли с самоотдачей с самого начала. Игра далась не так просто, это сильный соперник, играет на контратаках. Наша серия продолжается.

— Как оцените игру Матвея Мичкова?

— Сильный нападающий, во многом добавил. Мы с ним продолжаем работать дальше.

— Что скажете про игру команды в большинстве, учитывая, что не смогли реализовать двухминутную игру 5 на 3?

— Нам есть над чем работать, что-то требует отдельного подхода. Продолжаем тренироваться.

— Как оцените игру защитника «Трактора» Ильи Карпухина на родной арене?

— Он сыграл отлично, проявил себя с лучшей стороны, защищал партнеров. Так и надо, отличная игра.

— В следующих матчах будут какие-то эксперименты?

— Будем улучшать мастерство, нашу систему. Были ошибки, все откорректируем. Ротация будет, нужны свежие игроки. Будем думать с тренерским штабом перед следующими играми.

— Можно сравнить эти матчи по качеству с групповым турниром чемпионата мира?

— Тяжело сравнивать, но мы будем готовиться и тренироваться. В моем понимании обе команды играют на очень высоком уровне и заслуживают играть на чемпионате мира и Олимпиаде. Мы провели две хорошие игры, можем этому порадоваться. Дальше вылетаем в Астану.

Следующий матч «Россия 25» проведет против сборной Казахстана. Встреча пройдет 5 мая в Астане.