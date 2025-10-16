Ротенберг заявил о падении доходов ИИХФ из-за отсутствия российских сборных на турнирах

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) может столкнуться со снижением доходов из-за отсутствия российских сборных на турнирах.

«Главная задача, чтобы тот человек, который придет [на пост президента ИИХФ], поддерживал разные страны, в первую очередь Россию, по спортивному принципу, а не по политическим мотивам. Потому что без России у ИИХФ упали доходы.

Федерации США и Канады настроены позитивно, а европейские федерации преследуют свои цели. Они получили те доходы от пирога, которые раньше шли к сборной России, то есть на все смотрят с меркантильной точки зрения. Поэтому им Россия с точки зрения дележа доходов не нужна.

Мы и в спортивном рейтинге, и в плане коммерции, телевизионного рейтинга и продажи атрибутики, всего остального находимся на первом месте. Новый президент должен честно объективно оценить ситуацию в спортивном плане и с точки зрения развития бизнеса и каждой федерации в частности. Без России они не получат этих доходов. Соответственно, в остальных странах развиваться хоккей не будет», — цитирует Ротенберга ТАСС.

С февраля 2022 года российские команды не участвуют в чемпионатах мира по решению ИИХФ. Также наши сборные не допущены к Олимпийским играм 2026 года. В следующем году состоятся выборы президента и членов совета ИИХФ.