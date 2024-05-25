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Сегодня, 16:04

Рыбин — о соперниках сборной России по хоккею: «Нам нужны звери, которых можно будет обыграть»

Алина Савинова
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Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин оценил уровень соперников сборной России по хоккею.

В мае россияне сыграли с Белоруссией и Казахстаном в рамках Большого тура.

«Понятно, что мы сейчас вынуждены искать себе соперников. Белорусы и казахи на сегодняшний день — это единственные соперники, которые сегодня могут попытаться нам что-то противопоставить. Глобально надо, чтобы мы как можно скорее вернулись на международную арену. Так что рассматривать победы над Белоруссией и Казахстаном как громкий триумф не приходится. Нам нужны звери, которых можно будет обыграть. И шагать вперед с высоко поднятой головой», — приводит LiveResult слова Рыбина.

Сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: LiveResult
Максим Рыбин
Сборная России по хоккею
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