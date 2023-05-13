Сборная «России 25» обыграла команду Белоруссии в матче майского турне

Национальная команда «Россия 25» в овертайме обыграла сборную Белоруссии в матче майского турне — 2:1ОТ. Встреча прошла в Туле.

В основное время гол в составе российской команды забил Максим Федотов. За сборную Белоруссии шайбу забросил Сергей Кузнецов.

Автором победной шайбы в овертайме стал Василий Глотов.

Следующий матч между Россией и Белоруссией пройдет в Минске в понедельник, 15 мая.

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Россия 25 — Белоруссия — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кузнецов — 1 (Алистров, Горбунов), 15:18 — 0:1. Федотов — 1 (Хайруллин), 43:34 — 1:1. Глотов — 4, 61:19 — 2:1.

Вратари: Николаев — Шостак.

Штраф: 6 — 14.

Судьи: Шалагин, Юдаков.

13 мая. Тула. Ледовый дворец.