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16 декабря, 21:33

Сборная России по хоккею 3x3 заняла третье место на Кубке Первого канала. Хет-трик Мичкова принес победу над Китаем

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная России по хоккею «3x3» победила команду Китая со счетом 9:2 в матче за третье место на Кубке Первого канала.

В этой встрече хет-трик оформил нападающий СКА Матвей Мичков.

Ранее сборная России в серии буллитов уступила команде Казахстана.

В финале белорусы встретятся с представителями Казахстана.

Матчи состоят из трех периодов по семь минут, в случае ничьей проводится серия бросков для определения победителей. При нарушениях правил вместо удаления назначается штрафной бросок. Пробросы не фиксируются, силовые приемы запрещены.

Сборная России по хоккею
Матвей Мичков
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