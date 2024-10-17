Сборная России по хоккею проведет матчи с Белоруссией и Казахстаном в мае 2025 года

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, что сборная России планирует провести матчи против Белоруссии и Казахстана в мае 2025 года.

«Есть ли конкретика по играм с белорусами в мае 2025 года? Да, даты сейчас точно не скажу, но сначала мы играем в Казахстане, потому что казахстанская сборная потом уезжает на чемпионат мира, потом мы сыграем как минимум один матч, а может, и два в России, потом едем в Белоруссию. У нас есть договоренности, есть обязательства, поэтому мы активно сотрудничаем, помогаем друг другу», — приводит ТАСС слова Курбатова.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023-го ограничение было продлено до конца сезона-2023/24, а в феврале 2024-го — еще на один сезон.

В ИИХФ отмечали, что продолжат следить за ситуацией и рассмотрят вероятность возвращения российских и белорусских сборных и клубов на международные турниры в 2025 году.