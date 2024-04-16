Сборная России по хоккею: расписание матчей в мае 2024 года

Сегодня, 11:45
Большой тур сборной России по хоккею пройдет в мае, в рамках которого национальная команда проведет пять матчей. «СЭ» публикует расписание игр российской сборной. Время начала — московское.
19.30. Россия — Казахстан — в Астане
16.30. Россия — Белоруссия — в Астане
19.30. Россия — Белоруссия — в Омске
17.00. Россия — Белоруссия — в Туле
17.00. Россия — Белоруссия — в Минске
22 апреля, в понедельник, сборная России соберется в Новогорске для прохождения учебно-тренировочного сбора, в рамках которого хоккеисты пройдут медицинское обследование. 30 апреля, во вторник команда вылетит в Астану.