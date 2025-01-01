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Сергей Самсонов вспомнил о своем первом тренере: «Гимаев опережал время. Его дверь для нас, детей, всегда была открыта»

Сергей Самсонов: «Гимаев опережал время»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Обладатель «Колдер Трофи» лучшему новичку НХЛ, участник Матча звезд НХЛ, финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады-2002 Сергей Самсонов в интервью «СЭ» высказался о своем первом тренере в школе ЦСКА, впоследствии выдающемся телеэксперте Сергее Гимаеве, которому в среду исполнилось бы 70 лет.

Сергей Гимаев. 2016 год. Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева

— Вашим первым тренером был Сергей Гимаев. Все помнят его как лучшего хоккейного телеэксперта в России, а каким он был в работе с детьми?

— Мы прошли с ним путь с начала до конца школы ЦСКА. Сергей Наильевич всегда был фанатом североамериканского хоккея. Он дал нам определенную свободу и всегда общался с ребятами не сверху вниз, а как бы на одном уровне. Да, он был требовательным, но если чья-то дверь из тренеров в моей карьере всегда была открыта — то это его.

Теперь думаю, что Гимаев опережал время. В годы, когда и в Северной Америке, и тем более у нас тренеры в основном ставили себя как этакие генералы, с ним можно было в любой момент поговорить на любую тему. И как игроков он не загонял нас в строгие рамки. Для меня стало большой удачей оказаться у него. И когда его так рано не стало, то ты думаешь о том, как же несправедливо, что мир теряет таких великолепных людей.

Также Самсонов, проживающий под Детройтом, рассказал, что в последний раз был в России именно на похоронах Гимаева.

Сергей Самсонов
Сергей Гимаев-старший
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