Сегодня, 11:00
Нападающий СКА и сборной «России 25» Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает тяжелыми майские игры за сборную против Казахстана и Белоруссии.
— Насколько тяжело было готовиться к матчам сборной? Все-таки отпуск...
— Не сказал бы, что тяжело. Была трехнедельная пауза, в это время можно восстановить эмоциональный фон. С одной стороны, перерыв больше недели — это много, а с другой — пять тренировок и ты уже готов играть.
— Нет проблемы в том, что посреди отпуска вызывают играть?
— Конечно, нет, спортом же надо заниматься, привести себя в физическую форму. Ждем в Омске полные трибуны!
— Хорошо, когда сборная путешествует по городам России, а не только в Москве играет?
— Для меня такой опыт впервые, потому что в прошлом году я не ездил. Жду игры в Омске, мне будет интересно там сыграть. Да и в Туле тоже.
Сегодня, 6 мая, сборная «России 25» в Омске встретится с командой Белоруссии. 2 мая российская сборная победила Казахстан (1:0), 4 мая разгромила белорусов (6:0).