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Сегодня, 09:30

«Мы оцепенели». Сестра Сарсании вспомнила день убийства президента ФХР Сыча

Юрий Голышак
Обозреватель
Валерий Лобановский и Валентин Сыч.
Фото Игорь Уткин
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Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, работавшая в РФС секретарем бывшего президента организации Вячеслава Колоскова, в интервью «СЭ» рассказала про проблемы своего руководителя с налоговой и вспомнила день убийства президента ФХР Валентина Сыча.

— Самый тяжелый день в РФС?

— Самый неприятный — когда Вячеслава Ивановича пытались убрать силовым методом. Было так за него обидно!

— Как выглядело?

— Вломились налоговики и стали изымать все документы. Поначалу жестко себя вели. К стенке не ставили, но разговаривали так... Через губу. Вячеслав Иванович вышел, сказал: «Ты вообще не волнуйся. Все, что они попросят, отдавай. Любую бумажку. Любую папку. Нам скрывать нечего». Вроде стали помягче общаться. Но крайне неприятно, когда у тебя над душой стоит человек: «Давай, давай...»

— Так целый день?

— Какой «день»?! Им выделили кабинет — они сидели неделю! Проверяли каждую бумажку! Тяжело было сознавать, что шефу может грозить физическое воздействие. Ситуация была напряженная.

— Это какой год?

— Когда убили Сыча. Сидевшего в соседнем кабинете. Я очень дружила с его шофером, Димой! Тот время от времени забегал. Сидел, травил анекдоты. А его обыскались: «Опять лясы точишь? Тебя Лукич ищет!»

— Этот Дима был за рулем Volvo, которую расстреляли?

— Да. Это было утро. Они, как обычно, выехали на работу. Что-то их нет и нет. Все в недоумении. Вдруг влетает его секретарша: «Стреляли в Сыча!» Кто стрелял? Что случилось? Оказывается, Димка выжил и позвонил: «По нам стреляли, не ждите. Лукича убили». Мы оцепенели. Всем хотелось подробностей — но водитель появился через пару дней. Чудо, что он-то остался жив.

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.

Константин Сарсания. «На похоронах Кости Бердыев не плакал — рыдал». Пронзительное интервью сестры агента Сарсании

Хоккей
РФС
Вячеслав Колосков
Константин Сарсания
ФХР
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