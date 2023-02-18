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Сегодня, 12:35

Скончался комментатор Владимир Писаревский

Юрий Голышак
Обозреватель
Владимир Писаревский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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По информации «СЭ», на 88-м году жизни скончался советский спортсмен, радио- и телекомментатор Владимир Писаревский.

Он провел репортажи с 26 чемпионатов мира по хоккею.

Писаревский выступал за хоккейные «Динамо», «Химик» и «Трактор», в 1961 году он стал комментатором и освещал крупные хоккейные события — чемпионаты мира, турниры на Олимпийских играх и Играх доброй воли, а также вел репортажи с матчей Суперсерии СССР — Канада.

В 2005 году Писаревский получил звание заслуженного работника культуры РФ.

Владимир Писаревский в&nbsp;1965 году первым из&nbsp;советских журналистов взял интервью у&nbsp;Пеле, приехавшего в&nbsp;Москву в&nbsp;составе сборной Бразилии на&nbsp;игру против команды СССР. «Гагарин чуть не погиб на моих глазах — на Ferrari не заметил трамвай». Последний комментатор советской эпохи

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