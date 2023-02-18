Скончался комментатор Владимир Писаревский

По информации «СЭ», на 88-м году жизни скончался советский спортсмен, радио- и телекомментатор Владимир Писаревский.

Он провел репортажи с 26 чемпионатов мира по хоккею.

Писаревский выступал за хоккейные «Динамо», «Химик» и «Трактор», в 1961 году он стал комментатором и освещал крупные хоккейные события — чемпионаты мира, турниры на Олимпийских играх и Играх доброй воли, а также вел репортажи с матчей Суперсерии СССР — Канада.

В 2005 году Писаревский получил звание заслуженного работника культуры РФ.