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Смолин: «Я увернулся от шайбы, и Тарасов поставил меня в ворота. Без маски»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Александр Смолин.
Фото из личного архива Александра Смолина
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Экс-хоккеист ЦСКА, чемпион СССР-1968 Александр Смолин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как Анатолий Тарасов лечил его от трусости.

— Как-то в двусторонке я взял и от шайбы увернулся, — вспоминает Смолин. — Тарасов заметил. Сразу свисточек, игру останавливает. На меня указывает: «Молодой человек! Почему вы отворачиваетесь? Может, боитесь?» Так получилось, отвечаю. Тарасов глубоко вздохнул. Видимо, мои слова удручили его еще сильнее.

— Наказал?

— Задумался — и вынес решение: «Так, Владик! Снимай перчатки — отдавай молодому человеку...» Я напялил. Взял вратарскую клюшку. Шлема нет. Никакой маски. Тарасов ставит на синюю линию тех, кто с щелчком — Фирсова, еще кого-то: «Бросайте! А вы ловите — и попробуйте только отвернуться!»

— Вот это испытание.

— Хорошо еще, бросали не со всей силы. А я ловил! Сразу пропало желание уворачиваться!

— Ну и как вам в воротах?

— Я не думал, что сквозь ловушку так руку жжет. В лицо, слава богу, не попали. Зубы мне шайбой выщелкнуло как-то в игре, срикошетила.

— Еще кого-то из полевых Тарасов в ворота ставил? Лечил от трусости?

— Нет. Я один такой.

— Правильный прием?

— Конечно! Если человек боится — как еще лечить? А то он и в игре отвернется! (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Александр Смолин. «По юношам я был гораздо лучше Харламова. А он вообще ничего собой не представлял». Потерянный талант советского хоккея
Анатолий Тарасов
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