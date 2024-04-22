Стал известен окончательный состав «России 25» на матчи с Белоруссией и Казахстаном

Объявлен состав «России 25» на большой тур сборной. Вратари: Никита Серебряков, Сергей Иванов, Артемий Плешков, Евгений Волохин, Егор Заврагин. Защитники: Егор Брютов, Иван Выдренков, Данила Галенюк, Владимир Грудинин, Михаил Гуляев, Артем Земченок, Никита Камалов, Илья Карпухин, Артемий Князев, Арсений Коромыслов, Федор Крощинский, Максим Федотов. Нападающие: Виталий Абрамов, Захар Бардаков, Владислав Барулин, Дмитрий Бучельников, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Максим Джиошвили, Никита Дыняк, Валентин Зыков, Прохор Полтапов, Николай Поляков, Дмитрий Рашевский, Максим Соркин, Сергей Толчинский Артур Тянулин, Андрей Чивилев. 2 мая в рамках турнира национальная команда сыграет с Казахстаном, 4 мая с Белоруссией. В рамках турне Россия проведет 3 матча с Белоруссией (6 мая, 9 мая, 11 мая). Игры пройдут в Омске, Туле, Астане и Минске.