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Сегодня, 15:56

Стал известен состав сборной «Россия 25» на майские матчи против Белоруссии и Казахстана

Руслан Минаев
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Федерация хоккея России объявила состав сборной «Россия 25» в предстоящих матчах с Казахстаном и Белоруссией.

Матчи пройдут в Астане, Тольятти и Минске с 1 по 8 мая.

Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Андрей Мишуров («Адмирал»), Денис Попов (АКМ), Глеб Саранчук (СКА-1946).

Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов (все — «Северсталь»), Семен Ибрагимов (ХК «Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (оба — СКА), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Семин, Магомед Шараканов (оба — «Лада»).

Нападающие: Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Михаил Ильин (все — «Северсталь»), Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (все — СКА), Иван Воробьев, Владислав Цицюра (оба — «Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Никита Хоружев («Нефтехимик»).

1 мая сборная России сыграет с Казахстаном в Астане. 2, 5, 6 и 8 мая — с Белоруссией в Астане, Тольятти и Минске.

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Сборная России по хоккею
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