Тардиф оценил шансы сборной России выступить на Олимпиаде-2026

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Я пока еще не знаю, как это событие повлияет на участие сборной России на Олимпиаде 2026 года. Но, несомненно, это не поможет ей выступить там», — приводит слова Тардифа ТАСС.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Таким образом, российская организация не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. В марте 2023-го организация приняла решение продлить отстранение на сезон-2023/2024.