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Сегодня, 18:59

Тело бывшего хоккеиста Лифанова обнаружили дома. Причиной смерти стала кровопотеря

Иван Шитик
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тело бывшего хоккеиста Александра Лифанова обнаружили дома в луже крови в Москве. По данным «Известий», его нашел сосед спортсмена, у которого были ключи от его квартиры.

Перед этим к обнаружившему тело соседу обратился другой сосед и рассказал, что на протяжении трех часов в квартире Лифанова слышен звук льющейся воды, а также был глухой звук, будто от падения. Тогда сосед, имеющий ключи, открыл дверь и нашел 43-летнего хоккеиста мертвым на кухне. Он вызвал наряд скорой помощи и сотрудников полиции.

Причиной смерти стала кровопотеря. Подробности произошедшего устанавливаются.

Лифанов был нападающим Тверского хоккейного клуба (ТХК), за который сыграл 89 игр.

Источник: https://iz.ru/1421443/2022-11-06/telo-byvshego-khokkeista-obnaruzhili-doma-v-luzhe-krovi-v-moskve
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