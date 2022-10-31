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Сегодня, 12:56

Третьяк открыл новый каток в Свердловской области

Мария Гусева
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк посетил торжественное открытие многофункциональной хоккейной коробки в Свердловской области.

«Создание условий для массовых занятий хоккеем, развитие инфраструктуры — это один из приоритетов в работе федерации. Когда я перерезал ленточку и видел счастливые глаза мальчишек, на душе был праздник. Коробка и вправду великолепная. Очень надеюсь, что на новом катке также будут расти и мужать будущие чемпионы, будущие победители. Летом на площадке можно играть в футбол, баскетбол, а зимой заниматься нашим любимым видом спорта. Настоящая многофункциональная площадка», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.

Новый спортивный объект будет работать на территории социально-реабилитационного центра в поселке Мартюш Каменского района. На открытии детям — воспитанникам реабилитационного центра вручили ценные подарки: спортивный инвентарь и хоккейную форму.

Источник: https://fhr.ru/news/item/95939/
Хоккей
Владислав Третьяк
ФХР
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Третьяк открыл новый каток в Грозном