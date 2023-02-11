Третьяк отметил значение Кубка будущего для молодых хоккеистов

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что турниры с участием юниорских сборных России в нынешнее время несут пользу для молодых игроков.

«Наша главная задача — чтобы наши молодые ребята 17-18 лет были в тонусе. Наши играют с соперниками, которые чуть старше, и им нужно расти, играть вместе, потому что одно дело играть за клуб, а другое — за сборную. Это важно, потому что ты играешь под своим флагом, за свою страну», — сказал Третьяк ТАСС.

Кубок будущего завершился в субботу в Минске. В нем участвовали юниорские сборные России (игроки возрастом до 17 и 18 лет), а также молодежные сборные Казахстана и Белоруссии (игроки до 20 лет).

Победу в нем одержала сборная Белоруссии, выигравшая все три матча со своим участием, в том числе заключительную встречу — против юниорской команды России (до 18 лет) со счетом 3:2.