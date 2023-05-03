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Сегодня, 11:05

Третьяк поделился мнением о составе сборной «России 25»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о сборной «России 25», которая участвует в майском турне.

— Обычно в это время года наша команда участвовала в чемпионате мира. Сейчас нас там нет. Но все равно надо готовиться максимально ответственно, чтобы порадовать болельщиков, особенно в тех городах, куда сборная приедет. Надо сделать так, чтобы местная публика не пожалела о походе на стадион. А будут очень непростые матчи с белорусами. Тем более сейчас не наберешь в сборную игроков из двух финалистов Кубка Гагарина — они же выжаты после тяжелого сезона. Хорошо, что смогли собрать ребят из СКА и других команд, которые закончили чуть раньше и уже немного передохнули, — сказал Третьяк в интервью «Известиям».

— Эти турниры смогут хоть как-то заменить нам чемпионат мира?

— Я надеюсь, мы порадуем зрителей. Тем более поедем в такие города, как Челябинск, Красноярск, Тула, где сборная никогда не бывала. Только в Туле год назад провели два матча между первой и молодежной сборными России. И в Астане с Минском будет интересно предстать перед местной публикой. Тем более на фоне такого соперника, как Белоруссия, у которой очень крепкая команда, что они и показали в декабре, когда выиграли Кубок Первого канала.

— Не слишком ли много игроков СКА в этой сборной? 19 человек в заявке из одного клуба.

— Дело в том, что нужно выигрывать, а половина игроков сейчас уже отдыхают. Кого вы сейчас соберете? Это очень тяжело. У большинства травмы. Хорошо еще, что эти игроки есть. Нам надо выигрывать. Вы хотите, чтобы мы проиграли, как в Кубке Первого канала? Вот нам в Астане играть с Казахстаном, который едет на чемпионат мира. Мы бы обыграли его молодежным составом?

2 мая сборная «России 25» обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0. Сегодня, 3 мая, эти сборные снова сыграют друг против друга.

Источник: Известия
Хоккей
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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