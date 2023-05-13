Третьяк — о травмах Хуснутдинова и Бардакова: «Такое бывает, хоккеисты должны выходить на площадку собранными»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о травмах игроков сборной «России 25» Марата Хуснутдинова и Захара Бардакова.

«Травмы Хуснутдинова и Бардакова по ходу турне сборной? Хоккей есть хоккей, ничего не сделаешь. Нет какой-то грязной игры, просто в хоккее такое бывает, никуда от этого не денешься. Хоккеисты должны выходить на площадку собранными. Я думаю, что белорусы не дали нам расслабиться. Они показывают очень хороший хоккей. Хочу сказать, что игра идет почти на равных, хотя счет на табло мы видим — 4:1 в нашу пользу», — приводит «Чемпионат» слова Третьяка.

В мае сборная «России 25» проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана. 12 мая россияне обыграли команду Белоруссии в Туле (4:1).