Третьяк рассказал, в каких городах могут пройти матчи сборной «Россия 25»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что выбор места проведения матчей сборной «Россия 25» будет зависеть от логистики, формата встречи и ряда других параметров.

«Действительно, во многих городах нашей страны испытывают желание провести матчи. С просьбами к нам обращаются губернаторы, спортивные руководители в разных регионах. Приезд национальной команды всегда праздник для болельщиков, интерес к матчам сборной очень высок. Стоит учитывать и то, что в двух предыдущих сезонах ФХР уже получила успешный опыт проведения матчей в Красноярске, Петербурге, Туле, Челябинске, а также в столицах Белоруссии и Казахстана. Сейчас круг кандидатов широк, но конкретные решения будут приняты позднее. Многое зависит от логистики, от загруженности конкретных арен, формата матчей нашей сборной, а также от других факторов», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В мае команда «Россия 25» провела матчи со сборной Белоруссии в Челябинске, Красноярске и Туле. Ранее сообщалось о проведении подобных игр в Самаре, а также в Омске и Новосибирске.