Третьяк считает, что сборной России по хоккею в условиях отстранения не нужен постоянный тренер

Сегодня, 15:50
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, кто будет занимать пост главного тренера национальной команды.
«Вопрос будет решать тренерский совет. Мое личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», — приводит ТАСС слова Третьяка.
Контракт главного тренера национальной команды страны Алексея Жамнова истек 30 июня.
Весной 2022 года Международная федерации хоккея (IIHF) отстранила сборную России по хоккею от участия в турнирах под своей эгидой. В марте 2023-го отстранение было продлено на сезон-2023/24.