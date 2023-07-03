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Сегодня, 15:50

Третьяк считает, что сборной России по хоккею в условиях отстранения не нужен постоянный тренер

Алина Савинова
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Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, кто будет занимать пост главного тренера национальной команды.

«Вопрос будет решать тренерский совет. Мое личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Контракт главного тренера национальной команды страны Алексея Жамнова истек 30 июня.

Весной 2022 года Международная федерации хоккея (IIHF) отстранила сборную России по хоккею от участия в турнирах под своей эгидой. В марте 2023-го отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/18176683
Хоккей
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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